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Изменен график матчей национальной сборной Армении в Лиге наций

Изменен график матчей национальной сборной Армении в Лиге наций

УЕФА и ФИФА утвердили новый график матчей двух групп плей-офф чемпионата мира и Лиги наций УЕФА 2022/2023.

Как сообщает «Арменпресс», прежний график матчей сборной Армении изменился с учетом того, что матч плей-офф чемпионата мира, запланированный на 24 марта и отложенный, состоится 1 июня. В соответствии с этим, новый график матчей национальной сборной Армении выглядит следующим образом:

4 июня - Армения-Ирландия

8 июня - Шотландия-Армения

11 июня - Украина-Армения

14 июня - Армения-Шотландия

24 сентября - Армения-Украина

27 сентября - Ирландия-Армения

Конкретные места проведения встреч и время их начала будут установлены позже.


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