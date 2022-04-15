СМИ: Израиль нанес ракетный удар по иранским установкам ПВО под Дамаском

Израильские ВВС атаковали в ночь на пятницу окрестности Дамаска, где были размещены на днях иранские установки ПВО и радары. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, удары были нанесены также по военной колонне, доставившей партию иранских беспилотников на базу шиитских отрядов "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

Очевидцы сообщили, что на юго-западной окраине столицы раздалось несколько мощных взрывов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее агентство SANA передало со ссылкой на военный источник, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли в 23:02 мск огонь по воздушным целям в небе над Дамаском. По его данным, сирийские зенитчики поразили несколько ракет противника. "В результате агрессивной акции со стороны Израиля нанесен материальный урон, потерь среди сирийских военнослужащих и мирных граждан нет", - отметил источник.

9 апреля сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над провинциальным центром Хама (220 км от Дамаска). Удары наносились из ливанского воздушного пространства. Целями израильских ВВС стали склады боеприпасов проиранских шиитских формирований, предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов и центр по разработке ракетного оружия в Масъяфе.

По данным портала Naharnet, нападение на провинцию Хама стала с начала года восьмой по счету агрессивной акцией Израиля против Сирии.