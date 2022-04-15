Европейские индексы - 14-04-22

МОСКВА, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.62% и составил 14163.85 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.72% и составил 6589.35 пункта, британский FTSE вырос на 0.47% и составил 7616.38 пункта, а российский RTSI снизился на 5.62% и составил 941.05 пункта.