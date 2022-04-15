Армения предложила Турции на первом этапе открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции, возможно, состоится в Вене. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Пресс-секретарь МИД также прокомментировал заявления министра иностранных дел Турции о желании провести встречу в Армении или Турции и необходимости смелых шагов.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что Армения предложила Турции открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами, однако турецкая сторона пока медлит с этим.

Вопрос: Где и когда намечается следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции?

Ответ: Между сторонами есть предварительное понимание того, что следующая встреча может состояться в Вене. Как только срок и место встречи будут окончательно подтверждены, общественность надлежащим образом будет проинформирована.

Вопрос: Глава МИД Турции в своем интервью отметил, что они хотели бы, чтобы встреча состоялась в Армении или Турции. Как относится к этому армянская сторона?

Ответ: При предыдущих попытках урегулирования встречи были и в Армении и в Турции, как на уровне переговорщиков, так и президентов, но, как вы знаете, они не привели ни к каким результатам. Я подразумеваю, главное - иметь политическую волю к достижению урегулирования и готовность идти на конкретные шаги. Мы выказываем и то, и другое, и ожидаем того же от Турции. Когда есть воля, место встречи становится чисто техническим вопросом.

Более того, предложение спецпредставителей провести встречи в Армении и Турции свидетельствует о том, что в восприятии Турции процесс носит полностью двусторонний характер. В этом случае, конечно, было бы логично, если бы мы не слышали от представителей Турции почти еженедельных заявлений, что они продвигают процесс, согласуя его с Азербайджаном.

Вопрос: Министр Чавушоглу, говоря о нормализации отношений Армения-Турция, заявил и о необходимости смелых шагов. Как Вы прокомментируете это?

Ответ: Армянская сторона полностью согласна с необходимостью делать смелые шаги. Мы неоднократно демонстрировали готовность двигаться вперед, в том числе и участием министра иностранных дел на дипломатическом форуме Анталии, отменой экономического эмбарго. Восстановление авиарейсов между Арменией и Турцией также было важным двусторонним шагом.

Мы уверены, что единственный путь вперед предполагает последовательные четкие шаги. Например, мы предложили турецкой стороне на первом этапе открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами, однако турецкая сторона пока медлит с этим. Мы думаем, что это будет небольшой, но предметный, а главное логичный шаг. Надеемся, что по этому вопросу можно будет добиться результатов.