Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

Премьер-министр Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Брайса Рокфея

Премьер-министр Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Брайса Рокфея

Премьер-министр Никол Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Брайса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важную роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и поприветствовал визит г-на Рокфея, который позволит обсудить ситуацию в Арцахе и происходящие в этом контексте процессы.

Собеседники подчеркнули роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Были затронуты гуманитарные вопросы, а также возможность заключения мирного соглашения с Азербайджаном. В этой связи была подчеркнута посредническая роль сопредседательства и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]