Вице-спикер НС Аршакян провел заседание Комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности в Санкт-Петербурге

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга 14 апреля состоялись заседания Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян провел заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

В приветственном слове А.Аршакян отметил, что 30-летие недавней МПА СНГ в Алматы стало возможностью оценить проделанную работу и наметить перспективы дальнейшего развития. Вице-спикер НС выразил уверенность, что МПА и впредь будет авторитетной парламентской площадкой, где вырабатываются конструктивные подходы и принимаются взвешенные решения во благо сотрудничества независимых государств. По его словам, дальнейшая совместная работа в рамках Ассамблеи будет вестись в атмосфере взаимопонимания и взаимодополняемости.

А.Аршакян отметил, что Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности следует обратить внимание на актуальные проблемы и обобщить действующую в государствах-участниках СНГ практику.

Законодатели обсудили разработанные комиссиями проекты модельных правовых документов, коснулись работ по отраслевому модельному законодательству государств-участников СНГ.