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Вице-спикер НС Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе

Вице-спикер НС Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе

Высоко ценю постоянную поддержку Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 14 апреля в ходе встречи с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брайсом Рокефеем.

Стороны обсудили сложившуюся в регионе после 44-дневной войны ситуацию.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений.


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