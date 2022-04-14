Вице-спикер НС Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе
18:08, 14 Апрель, 2022
Высоко ценю постоянную поддержку Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 14 апреля в ходе встречи с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брайсом Рокефеем.
Стороны обсудили сложившуюся в регионе после 44-дневной войны ситуацию.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм