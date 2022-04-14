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Азиатские индексы - 14-04-22

Азиатские индексы - 14-04-22

ТОКИО, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.22% и составил 27172.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.95% и составил 1908.05 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.22% и составил 3225.64 пункта, а HANG SENG вырос на 0.67% и составил 21518.08 пункта.


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