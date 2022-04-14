Араик Арутюнян ознакомился с ходом проектирования “Парка жизни”

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян посетил сегодня Ереванский ботанический сад, ознакомился с ходом проектирования “Парка жизни”, который будет построен на территории сада и будет посвящен жертвам Арцахских войн.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководителя аппарата сопровождали мэр Еревана Грачья Саркисян, председатель Комитета по градостроительству Армен Гуларян, директор ЗАО “Ереванпроект” Сирекан Оганян.

По словам ответственых лиц, парк будет располагаться с левой стороны Ботанического сада, простираясь до холма, где планируется установить символический памятник. Араику Арутюняну сообщили, что помимо работ по озеленению будут проведены работы по общему благоустройству, орошению и наружному освещению. В ходе визита была достигнута договоренность о подведении итогов проекта в ближайшее время с учетом всех представленных замечаний и предложений. Работы планируется начать в этом году и закончить через 3-5 лет.

Коснувшись значения парка, руководитель аппарата премьер-министра отметил: “

”.