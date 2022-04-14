Reuters: Иран запустил завод по изготовлению деталей для центрифуг по обогащению урана

Иран ввел в эксплуатацию новый завод по изготовлению деталей для центрифуг по обогащению урана в городе Натанз. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ознакомившееся с отчетом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"13 апреля 2022 года Иран проинформировал агентство о том, что механизмы будут запущены в тот же день", - говорится в отчете организации без уточнения, удостоверилась ли она в факте начала эксплуатации. По информации агентства, Иран переместил соответствующее оборудование со своего закрытого объекта в городе Карадж в Натанз.

Согласно отчету организации, МАГАТЭ завершило 12 апреля установку камер наблюдения на новом объекте. Его месторасположение уточнено не было. Как пояснил Reuters, агентство не имеет доступа к данным, собранным камерами наблюдения и другими устройствами для мониторинга ситуации в ряде мест, например в мастерских по изготовлению деталей для центрифуг.

7 сентября 2021 года МАГАТЭ в своем ежеквартальном отчете указало, что запасы обогащенного до 60% урана в Иране увеличились с 2,4 кг до 10 кг. 15 июня того же года иранское правительство сообщило, что государство обогатило 108 кг урана до 20%.

Иран начал обогащение урана до 60% в ответ на диверсию на ядерном объекте в городе Натанз 11 апреля прошлого года, которую, по версии Тегерана, совершил Израиль. Представители иранских властей неоднократно заявляли, что обогащение осуществляется в мирных целях и под надзором МАГАТЭ. Согласно одобренной в 2015 году ядерной сделке, Иран имеет право обогащать атом не более чем до 3,67%.