WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США

Введенные США санкции против РФ могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединенных Штатах. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Washington Post.

"Санкции - особенно по мере того, как они становятся все более жесткими - могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергоносители и продукты питания, в изготовлении которых используется пшеница", - пишет газета.

Во вторник министерство труда США заявило, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.