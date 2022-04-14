Бухгалтер мэрии в Гори украл у государства почти 150 тысяч лари – СГБ

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности (СГБ) Грузии на основании решения судьи задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района по факту присвоения крупных денежных сумм с использованием своего служебного положения, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, следствие установило, что задержанная в течение своей деятельности систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета, открытые в банках TBC и Liberty, указывая в транзакциях различные цели.

Сумма незаконно присвоенных бухгалтером денег на данном этапе расследования составила 143 985,13 лари (около 48 тысяч долларов). Не исключено, что после завершения интенсивного изучения бухгалтерских и банковских документов, сумма незаконно присвоенных средств резко возрастет, отмечают в ведомстве.

Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство.

Борьба с коррупцией является одним из приоритетов властей Грузии. В стране существует строгое законодательство о прозрачности счетов чиновников, а также о взяточничестве.