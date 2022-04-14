Президент Армении принял посла Аргентины в Армении Мариано Вергара

Президент Армении Ваагн Хачатурян 12 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в Армении Мариано Вергара.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, на встрече состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего расширения двусторонних армяно-аргентинских отношений, в том числе в экономической, культурной, научной, образовательной, спортивной сферах, а также на многосторонних площадках.

Было подчеркнуто, что многочисленная и влиятельная армянская община Аргентины своей деятельностью способствует сближению двух стран и народов и развитию межгосударственных отношений.