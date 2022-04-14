Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

Президент Армении принял посла Аргентины в Армении Мариано Вергара

Президент Армении принял посла Аргентины в Армении Мариано Вергара

Президент Армении Ваагн Хачатурян 12 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в Армении Мариано Вергара.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, на встрече состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего расширения двусторонних армяно-аргентинских отношений, в том числе в экономической, культурной, научной, образовательной, спортивной сферах, а также на многосторонних площадках.

Было подчеркнуто, что многочисленная и влиятельная армянская община Аргентины своей деятельностью способствует сближению двух стран и народов и развитию межгосударственных отношений.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]