Глава Всемирного банка призвал списать задолженность бедных стран в свете роста цен

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас предупредил об ухудшении условий жизни в беднейших странах в свете рост цен на продовольствие и предложил списать их задолженность. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью германскому журналу Wirtschaftswoche.

"Высокая инфляция для беднейших государств является экономической и социальной катастрофой", - отметил Мэлпас. Он указал на то, что, чем беднее страна, тем сложнее ей противостоять росту цен и последствиям этого.

"Война на Украине должна сейчас привести к переосмыслению в богатых странах. Мы должны освободить бедные государства от гнетущих их долгов", - предложил глава Всемирного банка.