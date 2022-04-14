Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине

Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине, как передает Арменпресс, об этом сообщил генерал Жан-Филипп Рейлан, командующий центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности.

"Четыре расследования были открыты Национальной антитеррористической прокуратурой и управлением по борьбе с преступлениями против человечности. Мы уже собрали необходимую информацию, чтобы продвинуться в этих делах", - сказал генерал в эфире телеканала BFM TV.

11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.

Как отметил Рейлан, прибывшие на Украину жандармы не имеют отношения к расследованиям антитеррористической прокуратуры Франции, они помогают украинским властям проводить криминалистические экспертизы и расследования на месте. В том числе, они занимаются опознанием тел и установлением причин смерти погибших в Буче, фото и видео из которой РФ назвала провокацией. По заявлению РФ, российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка.