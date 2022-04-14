Ле Пен: Зеленский просит больше того, что страны Запада в состоянии ему дать

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ("Национальное объединение") считает, что украинский президент Владимир Зеленский просит у стран Запада больше того, что они в состоянии ему дать, передает Арменпресс.

"Зеленский хочет все большей поддержки. Иногда он просит больше того, что можно дать", - сказала Ле Пен в четверг в эфире телеканала France 2.

Отвечая на вопросы ведущего программы, она высказалась против употребления термина "геноцид" применительно к событиям на Украине. "Геноцид имеет юридически очень четкое определение, и оно не соответствует ситуации", - сказала Ле Пен. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему "геноцидом". Французский лидер призвал к "осторожности с терминами".

Одновременно Ле Пен подчеркнула, что не верит в возможность изоляции России на международной арене. "Это великая мировая держава", - сказала она, отметив, что выступает за возобновление контактов НАТО и России после окончания украинского конфликта. "Я думаю, что Западу будет что терять, если в долгосрочной перспективе Россия сделает выбор в пользу сотрудничества с Китаем", - заметила кандидат в президенты. Она отметила, что в случае избрания главой государства в своей внешней политике она будет руководствоваться принципами "независимости, равноудаленности и постоянства".

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля. Соперником Ле Пен в финале кампании станет действующий президент страны Эмманюэль Макрон.