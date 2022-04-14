У Glovo в Армении новый генеральный менеджер

Ведущая в мире многопрофильная платформа Glovo действует в Армении уже 6 месяцев. За это время стартап приобрел большое признание и стал одним из любимых приложений пользователей.

Через Glovo вы можете заказать еду, готовые блюда, лекарства, парфюмерию, технику, различные предметы быта или просто воспользоваться службой доставки.

У Glovo есть новости для постоянных клиентов: с 1 апреля у компании в Армении новый генеральный директор.

Олег Горощак присоединился к команде Glovo в 2019 году, заняв должность генерального менеджера в Украине. После этого он перешел в глобальную команду и стал генеральным менеджером рынка Кыргызстана, затем Беларуси. На этот раз настала очередь Армении.

Известно, что новый гендиректор приступил к работе с 1 апреля, но на фоне продолжающейся войны на Украине он прибудет в Армению, как только будут сняты ограничения, и станет возможен его переезд. Он будет занимать эту должность в течение 18 месяцев.

Напомним, что Glovo работает в 26 странах Европы, Латинской Америки и Африки. В настоящее время у приложения 1,8 миллиона пользователей в месяц, 25 000 ассоциированных партнеров и 240 000 партнеров-курьеров.