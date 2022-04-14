Если солдат стоит на границе, это не мир: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признает, что вокруг Армении и Арцаха существует большая агрессия.

«Что же делать с этой агрессией? Эту агрессию нужно контролировать. Других вариантов нет», - как передает «Арменпресс», заявил Пашинян в своем выступлении в Национальном собрании.

Никол Пашинян также коснулся заявлений, что военнослужащих срочной службы нужно вывести с границы и на границе поставить контрактников.

«Извините, когда начнется война, все будут на передовой. Мы не хотим ставить там призывников, мы не хотим контрактников, мы хотим всех вернуть, потому что хотим иметь границу и пограничников. Если на границе стоит солдат, это не мир. Мир - когда на границе стоит пограничник, вопросы решаются путем пограничных знаков, а не позиций. Мы в так называемый мирный период имели около тысячи жертв, это не мир», - заключил Пашинян.