Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

 Не мы решали, быть войне или не быть: Пашинян

 Не мы решали, быть войне или не быть: Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном собрании заявил, что не правительство Армении решало, быть войне или не быть.

«Не мы решали, быть войне или не быть. Мы ничего не решали. И сегодня, стоя здесь, я с этой кафедры говорю: Армения - суверенное государство. И мы должны вернуть себе право решать самим, потому что мы страна. Мы не конюшня, мы страна. Мы граждане, мы не агнцы, о которых решают в разных местах, решают скольких из нас зарезать, и как зарезать, и сколько нам прощать. Мы государство, мы нация. Мы суверенны. Да, мы гордые, да мы истекаем кровью, но у нас есть самолюбие. Мы не позволим, отнять у нас наше право решения, манипулируя, представляя нам модели патриотизма», - как передает «Арменпресс», заявил Пашинян в заключительном выступлении в Национальном собрании.

Премьер-министр подчеркнул, что он не позволит, чтобы наши поколения считались бы агнцами на заклание.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]