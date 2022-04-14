 Не мы решали, быть войне или не быть: Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном собрании заявил, что не правительство Армении решало, быть войне или не быть.

«Не мы решали, быть войне или не быть. Мы ничего не решали. И сегодня, стоя здесь, я с этой кафедры говорю: Армения - суверенное государство. И мы должны вернуть себе право решать самим, потому что мы страна. Мы не конюшня, мы страна. Мы граждане, мы не агнцы, о которых решают в разных местах, решают скольких из нас зарезать, и как зарезать, и сколько нам прощать. Мы государство, мы нация. Мы суверенны. Да, мы гордые, да мы истекаем кровью, но у нас есть самолюбие. Мы не позволим, отнять у нас наше право решения, манипулируя, представляя нам модели патриотизма», - как передает «Арменпресс», заявил Пашинян в заключительном выступлении в Национальном собрании.

Премьер-министр подчеркнул, что он не позволит, чтобы наши поколения считались бы агнцами на заклание.