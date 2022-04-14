Президент Колумбии заявил о готовности поставлять энергоносители в США и ЕС

Колумбия готова увеличить добычу угля и углеводородов, для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран, как передает Арменпресс, об этом заявил президент страны Иван Дуке в интервью CNN.

"(США и Европа) точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ - да", - сказал Дуке.

По словам колумбийского лидера, они готовы увеличить добычу нефти и газа, водорода и угля, последнего - немедленно.

"Колумбия может немедленно увеличить добычу угля… У нас одни из самых больших запасов в мире, и мы не используем их", - сказал президент.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 апреля заявил, что Германия прекратит импорт угля из России в течение 120 дней. Этому заявлению предшествовали переговоры Шольца и Дуке, которые включали и тему поставок угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, согласованный ранее, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.