Народ Карабаха в Карабахе должен иметь права, свободы и статус: премьер-министр

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 13 апреля в Национальном собрании дал оценку ходу реализации программы правительства, представил результаты ее реализации и дал некоторые разъяснения.

«Этим выступлением мы открыли пространство для Республики Армения и Арцаха, потому что всем переговорным процессом предыдущего периода Армения и Арцах были лишены политического, дипломатического пространства. Мы прокладываем путь к сохранению государственности Армении и Арцаха», - как передает «Арменпресс», подчеркнул Пашинян в своем заключительном выступлении в Национальном собрании.

По словам премьер-министра, некоторые люди мечтают, чтобы карабахцы покинули бы Карабах.

«Нет, карабахцы не должны покидать Карабах. Карабахцы должны жить в Карабахе, карабахцы должны иметь права, свободы и статус в Карабахе. Карабахцы в Карабахе должны быть карабахцами, арцахцами или армянами. Об этом мы и говорим», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что военнослужащие ради этого погибали на войне, погибали, чтобы открыть будущее для Карабаха и Армении.

«Мы открыли путь, чтобы вывести наш народ из состояния агнцев на заклание», - подчеркнул Пашинян.