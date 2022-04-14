Талибы призвали США больше не беспокоиться о соблюдении прав человека в Афганистане

Представитель талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) Забихулла Муджахид призвал США не беспокоиться о соблюдении прав человека в Афганистане, которые теперь, после ухода оттуда американских войск, гарантированы, передает Арменпресс.

"Отчет Госдепартамента США, в котором выражается обеспокоенность относительно прав человека в Афганистане, неверный. Права человека были потеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и поддерживающие их убивали по 200 афганцев в сутки, бомбили их дома и преследовали женщин и детей", - написал он в четверг в Twitter.

Муджахид напомнил, что во время присутствия США в стране в тюрьмах "содержалось до 15 тыс. политических заключенных". "Сейчас ни одного из этих негуманных проявлений нет, а все законные права человека гарантированы. Так что бессмысленно волноваться по этому поводу", - указал представитель талибов.

США не раз выражали обеспокоенность относительно соблюдения гражданских прав и свобод в Афганистане и призывали талибов, взявших власть в стране в августе 2021 года, уважать эти ценности. Последний подобный призыв прозвучал 12 апреля по итогам переговоров в формате "два плюс два", в которых приняли участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии. Министры призвали "Талибан" уважать права человека, всех афганцев, включая женщин, детей и представителей меньшинств, поддерживать свободу путешествий.