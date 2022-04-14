Война была из-за Шуши: Пашинян

В Национальном собрании премьер-министр РА Никол Пашинян обратился к заявлению, что Шуши был сдан вследствие 44-дневной войны. Как передает «Арменпресс», премьер-министр РА подчеркнул, что война была из-за Шуши.

«Говорят, остановили бы войну. А что, мы не думали остановить войну? Или говорят, предотвратили бы войну, а что, мы не думали о ее предотвращении? Без Шуши остановить или предотвратить войну - было бы невозможно. Это было просто невозможно. Я говорил это несколько раз. Наши ребята, которые пали, слава им, они стояли за это право. Они стояли за возможность не сдавать Карабах. И то, о чем я говорю, это о том, чтобы не сдавать Карабах, потому что, если мы пойдем другим путем, мы сдадим Карабах, события вокруг Паруха вам в пример, будем сдавать по частям. Хватит обманывать друг друга», - подчеркнул Пашинян.