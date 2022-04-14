IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров

Западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая, в том числе, аккаунты госорганов в соцсетях, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим, как глобальные, западные, в первую очередь, американские интернет-платформы веерно блокируют по всему миру российские информационные ресурсы. Делают это демонстративно, не стесняясь. На днях видеохостингом Youtube был ограничен доступ к брифингу официального представителя МИД, потом аналогичным мерам подвергся аккаунт Государственной Думы", - сказал Лавров, выступая в ходе конференции в МГИМО.

Он подчеркнул, что необоснованные рестрикции на публикации министерства накладывает и Twitter.