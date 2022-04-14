Центральный банк Армении вводит в обращение 4 монеты

Центральный банк Армении с 14 апреля 2022 года вводит в обращение 4 памятные монеты. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЦБ.

Золотые и серебряные монеты посвящены 30-летию формирования Армянской Армии

На лицевой стороне (аверсе) монеты герб Республики Армения.

На обратной стороне (реверсе) фрагмент герба Вооруженных сил РА.

Автор эскизов: Арутюн Самуэлян

Памятная монета отчеканена в Литве

Технические критерии:

Номинальная стоимость - 10 000 драмов

Металл - золото/проба 9 000

Вес - 8,6 г

Диаметр - 22,0 мм

Форма - круглая

Качество - пруф

Количество выпуска - 400 шт.

Год выпуска - 2022

Памятная монета, посвященная 125-летию Егише Чаренца

На лицевой стороне (аверсе) монеты элемент из монументальной композиции “Неистовые толпы”, посвященной Чаренцу (скульптор Н. Никогосян, архитектор Дж. Торосян, 1985 г.)

На обратной стороне (реверсе) элемент памятника Чаренцу (скульптор Ю. Чубарян, 1957 г.) и его подпись

Авторы эскизов: Лусине Лалаян (аверс), Эдуард Кургинян (реверс)

Памятная монета отчеканена в Польше

Технические критерии:

Номинальная стоимость - 10 000 драмов

Металл - золото/9 000 пробы

Вес 8,6 г

Диаметр 22,0 мм

Качество - пруф

Количество выпуска - 300 шт.

Год выпуска 2022

Памятная монета, посвященная химическому элементу Оганесон (Ог)

Технические критерии:

Номинальная стоимость – 1 000 драмов

Металл - серебро/9 250 пробы

Вес - 33,6 г

Диаметр - 40,0 мм

Качество - пруф

Количество выпуска - 500 шт.

Год выпуска 2022

На лицевой стороне (аверсе) монеты изображение химического элемента Оганесон (Ог), логотип

На обратной стороне (реверсе) скульптурный портрет Юрия Ованнисяна (скульптор Ю. Чубарян, 1979 г.)

Автор эскизов: Вардан Варданян

Памятная монета отчеканена в Польше.