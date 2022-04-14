Санкции повлияли на страны Евразийского экономического союза, заявили в МИД

Беспрецедентные по своим масштабам незаконные санкции Запада против РФ и Белоруссии повлияли на страны Евразийского экономического союза, "пятерка" работает над нивелированием последствий, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"Безусловно, введенные Западом в последние месяцы в отношении России и Белоруссии беспрецедентные по своим масштабам незаконные односторонние ограничительные меры не могли не сказаться на государствах-членах ЕАЭС ввиду глубокой взаимосвязанности экономик в рамках единого рынка", - заявил дипломат.

"Основное внимание "пятерки" уделяется мерам по нивелированию негативных последствий западных санкций, обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами – как промышленными, так и сельскохозяйственными. Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения", - подчеркнул Евдокимов.

Западные страны ввели множественные санкции из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.