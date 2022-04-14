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Советник премьер-министра Арташес Туманян выехал в Ашхабад

Советник премьер-министра Арташес Туманян выехал в Ашхабад

Советник премьер-министра Армении Арташес Туманян с 11 по 14 апреля с рабочим визитом находится в Ашхабаде.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита А. Туманян встретился с вице-премьером Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, вице-премьером, координирующим нефтегазовую сферу, сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Арменией и Туркменистаном Шахым Абдрахмановым, вице-премьером по промышленным и энергетическим комплексам Чарымыратом Пурчековым и председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым.

В ходе встреч был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двустороннего и регионального экономического сотрудничества.


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