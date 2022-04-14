Основной темой визита в Киев лидеров Польши и стран Балтии были поставки вооружений

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

По его словам, "на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, дойдет до крупной танковой битвы". "Сегодня все разговоры с Украиной ведутся о том, в чем она нуждается для того, чтобы эту битву выиграть. Это было главной темой переговоров президентов в Киеве", - указал Яблоньский, подчеркнув, что "необходимо вооружение и союзническая поддержка в области сотрудничества разведок".

Президент Польши Анджей Дуда отправился в Киев утром в среду на поезде вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. На Украине они посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.