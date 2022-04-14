В Армении за прошедший день подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19
11:17, 14 Апрель, 2022
По состоянию на 11:00 14 апреля в Армении всего подтверждено 422 721 случаев заражения COVID-19, 410 393 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 621 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 027 пациентов.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 2 130 тестов. Подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19, 6 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.Всего проведено 3 007 841 тестирование.
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