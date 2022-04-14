Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области (Украина). В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 30 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, предметы первой необходимости и продуктовые наборы в первую очередь были переданы семьям с детьми.