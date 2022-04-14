Вагаршак Арутюнян обсудил с Казбеком Тайсаевым вопросы развития армяно-российского межпарламентского сотрудничества

Посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян в Государственной Думе РФ встретился с первым заместителем председателя комиссии по вопросам стран СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Казбеком Тайсаевым. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в РФ сообщает, что на встрече стороны подчеркнули важность осуществления продолжительных работ, направленных на развитие армяно-российского межпарламентского сотрудничества.

Собеседники коснулись участия российской стороны в предстоящем в Ереване очередном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и Федеральным Собранием РФ, а также вовлеченности парламентских кругов в программу мероприятий, посвященных 30-летию дипломатических отношений между РА и РФ.