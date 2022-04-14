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Власти Китая зафиксировали очередной суточный максимум случаев заражения коронавирусом

Власти Китая зафиксировали очередной суточный максимум случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за минувшие сутки выявили 29 411 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

У 3 020 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 21 прибыл из-за рубежа, 2 999 выявлены в стране. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2 573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325).

Остальные 26 391 человек - бессимптомные носители заболевания, из них 73 прибыли из-за границы, 26 318 случаев зафиксировано внутри страны. Наибольшее число бессимптомных больных выявлено в Шанхае (25 146), в провинции Цзилинь (674) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (129).

Официально с начала пандемии в Китае выявлено 171,3 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом (власти КНР не включают в статистику данные по бессимптомным пациентам). Число летальных исходов составляет 4 638. Эпидемическая ситуация в стране остается сложной. За минувший месяц локальные случаи заражения коронавирусом были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая (на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района).

 


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