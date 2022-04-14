Посол Армении в Нидерландах представил членам партии CDJA вызовы, стоящие перед армянством Арцаха

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян принял в посольстве представителей молодежного крыла Христианско-демократической партии Нидерландов (CDJA).

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Нидерландах сообщает, что основная часть выступления посла была посвящена азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха 2020 года и вызовам, стоящим перед армянством Арцаха, вопросам, касающимся системы безопасности вокруг Армении и Арцаха, армяно-турецких отношениям, региональным и международным проблемам

Посол говорил и об истории и культуре армянского народа, о проводимых в Армении демократических реформах, об армяно-нидерландских двусторонних отношениях.

Встреча завершилась активным обсуждением, в ходе которого Тигран Балаян ответил на все вопросы молодых политиков.