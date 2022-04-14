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Национальное собрание продолжает работу очередного заседания: намечено выступление Никола Пашиняна

Национальное собрание продолжает работу очередного заседания: намечено выступление Никола Пашиняна

В Национальном собрании продолжается работа заседания, начавшегося 12 апреля. Как передает «Арменпресс», Национальное собрание продолжает обсуждение доклада о ходе выполнения программы правительства РА  на 2021-2026 гг. в 2021 году, по окончании которого выступит премьер-министр Никол Пашинян.

Председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян представит Национальному собранию годовое сообщение о деятельности Комиссии по телевидению и радио в 2021 году.

Парламент также выберет члена Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения и 3 членов Комиссии по защите конкуренции.

Глава фракции «Айастан» Сейран Оганян и секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сообщили, что парламентская оппозиция не будет участвовать в работах очередных заседаний НС. Решение связано с Арцахом и происходящими вокруг него процессами.


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