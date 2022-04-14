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В 14 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 2,8

В 14 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 2,8

14 апреля в 05:21 по местному времени (01:21 по Гринвичу) в приграничной зоне Армения-Грузия, в 14 км к северо-востоку от села Бавра сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.8, с географическими координатами 41.16 северной широты и 43.97⁰ восточной долготы.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Ашоцк Ширакской области и Багахбюр Лорийской области силой в 3 балла.


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