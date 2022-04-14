Reuters: США намерены добиваться в Совбезе ООН введения новых санкций против КНДР

США через механизмы Совета Безопасности ООН добиваются введения новых ограничительных мер против КНДР из-за ее ракетных запусков, включая сокращение вдвое экспорта нефти в эту страну. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся у него в распоряжении проект резолюции.

По данным агентства, проект был на этой неделе распространен среди 15 стран - членов Совета Безопасности. Согласно документу, США также призывают запретить экспорт табачных изделий в КНДР и ввести санкции против связанной с этой страной хакерской группировки, известной как Lazarus.

Агентство ЦТАК в конце марта сообщило, что КНДР по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына испытала межконтинентальную баллистическую ракету МБР "Хвасон-17". По данным северокорейской стороны, она пролетела около 1 090 км, а максимальная высота полета составила 6 248 км.

После этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза заявила о намерении предложить на рассмотрение укрепление санкционного режима в отношении КНДР.