Европейские индексы - 13-04-22

МОСКВА, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.34% и составил 14076.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.07% и составил 6542.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7580.80 пункта, а российский RTSI снизился на 0.76% и составил 997.04 пункта.