Цены на цветные металлы - 13-04-22

ЛОНДОН, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.95% и составила 3236.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.42% и составила 10299.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.59% и составила 2432.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.52% и составила 32981.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.24% и составила 43324.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.95% и составила 4461.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42350.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.