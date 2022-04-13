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Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден в среду обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским "продолжающуюся поддержку" Вашингтоном Киева. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, пресс-служба Белого дома сообщила, что беседа длилась около часа.

"Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины", - сказано в сообщении. Дополнительные подробности содержания разговора не приводятся.

Как сообщил украинский президент, он "продолжил постоянный диалог с президентом Байденом". "Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины", - написал Зеленский в Twitter.

"Договорились об ужесточении санкций", - указал украинский президент.


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