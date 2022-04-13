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Армения избрана членом Комитета неправительственных организаций ООН

Армения избрана членом Комитета неправительственных организаций ООН

В результате выборов, состоявшихся 13 апреля в ходе заседания Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, Армения избрана членом Комитета неправительственных организаций на 2023-2026 годы. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в результате тайного голосования Армения была избрана первой из региональной группы восточноевропейских стран, получив голоса 47 из 54 государств-членов Экономического и социального совета ООН.

Армения впервые становится членом Комитета неправительственных организаций ООН. В рамках членства Армения будет способствовать более активному, предметному вовлечению представителей гражданского общества и неправительственных организаций в процессы, проводимые в рамках ООН.


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