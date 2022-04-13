Япония планирует доставлять помощь украинским беженцам на военных самолетах

Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности использования самолетов воздушных Сил самообороны страны для доставки гуманитарной помощи беженцам, которые были вынуждены покинуть Украину и переселиться в соседние страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что речь идет, в частности, о доставках военными самолетами гуманитарной помощи на территорию Польши. К настоящему времени Япония через международные организации направила украинским беженцам гуманитарной помощи на сумму в $200 млн.

Министр обороны Японии Нобуо Киси в среду также сообщил журналистам, что его ведомство изучает возможность оказания Украине дополнительной поддержки. Ранее в прошлом месяце на Украину было отправлено две партии грузов из резервов Сил самообороны Японии. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя одежда, продукты питания, палатки, санитарные средства, электрогенераторы.