Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине

Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Обменялась мнениями с моим украинским коллегой Алексеем Резниковым...Следом за новыми запросами со стороны украинцев, я сообщила моему коллеге о том, что Франция поставит дополнительную военную помощь в дополнение к уже предоставленной военной технике на 100 млн евро", - написала Парли в своем Twitter.

Ранее официальный представитель кабмина Габриэль Атталь сообщил, что Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь Украине.