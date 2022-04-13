Израильские военные сообщили об аресте 15 палестинцев в ходе операций на Западном берегу

Армия обороны Израиля сообщила в среду об аресте 15 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе проведенных ранее в тот же день израильскими силовиками контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля и израильские силы безопасности провели контртеррористические операции не Западном берегу реки Иордан. Было задержано в общей сложности 15 подозреваемых в терроризме, в том числе трое боевиков ХАМАС в городе Калькилия", - говорится в документе.

"В ходе операции один военнослужащий был ранен", - добавили в пресс-службе, отметив, что пострадавший эвакуирован в госпиталь для лечения.

Военные сообщили, что во время действий израильских подразделений на Западном берегу "палестинцы провоцировали насильственные беспорядки в ряде мест", "бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат", которые "отвечали средствами для восстановления контроля над толпой и выстрелами". Ранее в среду армейская пресс-служба сообщила, что военные проводят контртеррористические операции в крупных палестинских городах Дженин, Тулькарм и Наблус и еще ряде поселков и деревень на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные проводят масштабные операции по противодействию террору в Дженине и его окрестностях с 10 апреля.

В результате серии террористических атак в последние недели в Израиле были убиты 14 человек. Теракт в Тель-Авиве с применением огнестрельного оружия 7 апреля совершил 28-летний палестинец из Дженина, он был ликвидирован силовиками на следующее утро. Он убил трех израильтян, еще более десяти получили ранения.

29 марта вооруженный автоматическим оружием палестинец открыл огонь по прохожим в городе Бней-Брак близ Тель-Авива, убив пять человек, включая двух граждан Украины. 27 марта в городе Хадера в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия погибли два человека. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы террористической группировки "Исламское государство". 22 марта в результате нападения вооруженного ножом сторонника ИГ в городе Беэр-Шева были убиты четыре человека, еще несколько получили ранения.