МВФ, ВТО, ВБ и ВПП ООН призвали принять меры по обеспечению продовольственной безопасности

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в совместном заявлении руководителей этих структур.

"Мир сотрясают усугубляющиеся кризисы. Последствия войны на Украине усугубляют пандемию COVID-19, которая идет уже третий год, в то время как изменения климата, растущая нестабильность и конфликты в мире причиняют постоянный ущерб людям по всему миру", - следует из заявления.

Согласно документу, резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".

"В этой связи мы призываем мировое сообщество срочно поддержать уязвимые страны посредством принятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сельскохозяйственной продукции и открытой торговли", - говорится в заявлении.