В ВОЗ призвали не терять бдительность в отношении коронавируса

Пандемия коронавируса еще далека от завершения, сейчас не время "ослаблять бдительность" в отношении COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, к таким выводам пришел Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с COVID-19 на своем заседании 11 апреля, сообщил его глава Дидье Уссен.

"К сожалению, пандемия далека от окончания, вирус до сих пор остается активным, смертность высокой, сам вирус развивается непредсказуемым образом. Позавчера Комитет единогласно решил, что еще не пришел момент, когда мы можем ослабить бдительность", - сказал Уссен на брифинге.

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе было зарегистрировано самое низкое число смертей от COVID-19 с начала пандемии. В то же время, по его словам, в некоторых странах все еще наблюдается серьезный всплеск заболеваемости, что оказывает давление на работу больниц.