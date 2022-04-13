Представитель США назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным

Исключение России из ОБСЕ из-за ситуации на Украине маловероятно, для этого нет ясной процедуры и механизма. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России", - сказал на брифинге представитель США при организации, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "маловероятно, что мы найдем процедурную возможность (исключить) Россию". Карпентер отметил, что в настоящее время 55 членов организации осуждают действия России, поддержку ей оказывает лишь Белоруссия.

Ранее в среду БДИПЧ ОБСЕ опубликовало "Доклад о нарушениях международного, гуманитарного права и прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности на Украине с 24 февраля 2022 года".