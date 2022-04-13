Тегеран опроверг данные британских СМИ о контрабанде оружия в РФ для операции на Украине

Иранская сторона опровергает сообщения британских СМИ о якобы имевших место поставках иранского вооружения в Россию для его применения в ходе спецоперации на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступило в среду посольство Ирана в Лондоне.

"Попытка показать связь между событиями на Украине и происходящим на Ближнем Востоке, а также упоминание [в этом контексте] Ирана - это непрофессиональный и неприемлемый шаг", - написало представительство в Twitter. При этом информацию в СМИ посольство назвало "нереальной и безосновательной".

Ранее ряд британских медиа опубликовали информацию о якобы имевших место поставках Ираком и Ираном вооружения, включая зенитно-ракетные комплексы, в Россию для его использования в ходе спецоперации на Украине. Багдад официально опроверг эти сообщения.