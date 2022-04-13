В Турции увеличили до $400 тыс. стоимость недвижимости для получения гражданства

Власти Турции увеличили с $250 тыс. до $400 тыс. стоимость приобретаемой иностранцами недвижимости для получения ими гражданства в исключительном порядке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Habertürk.

Такое решение, как отмечается, было принято на состоявшемся во вторник заседании правительства под председательством президента Тайипа Эрдогана. Изменения в действующее законодательство в ближайшее время будут опубликованы в правительственной "Официальной газете", после чего вступят в силу.

Иностранцы, обращающиеся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, будут обязаны в течение минимум трех лет не продавать его либо передавать в управление в течение указанного срока, отмечает телеканал.

С 2012 года гражданство в Турции иностранцы могли получить при приобретении ими недвижимости на $1 млн, в 2018 году эта сумма была снижена до $250 тыс.

Спрос на покупку недвижимости в Турции среди иностранцев вырос в прошлом году из-за волатильности на финансовых рынках. По данным консалтинговой компании Knight Frank, Стамбул, Анкара и Измир в 2021 году вошли в список городов-лидеров по индексу мировых цен на жилье.