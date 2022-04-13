Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате: Захарова

Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате", - сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, украинская делегация "направляет усилия не на достижения договоренностей, а на затягивание переговоров".