Очередное заседание правительства Армении состоится 15 апреля
Очередное заседание правительства Армении состоится 15 апреля, в 11:00. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
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